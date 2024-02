Firenze: 70enne bloccato sotto un armadio per tre giorni

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

Salvato dai poliziotti dopo che gli amici hanno segnalato la sua assenza, l'uomo è stato trovato in condizioni critiche nel quartiere di Rifredi. Un dramma ha colpito un uomo di 70 anni a Firenze, dove è rimasto bloccato per oltre tre giorni sotto il peso di un armadio cadutogli addosso. La sua situazione è venuta alla luce solo quando alcuni amici, preoccupati per il suo silenzio al telefono, hanno chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti si sono recati sul posto nel quartiere di Rifredi, ma non hanno ricevuto risposta dall'appartamento dell'uomo. Utilizzando una copia delle chiavi di riserva, sono riusciti ad aprire la porta e hanno trovato l'uomo intrappolato sotto l'armadio nella sua camera da letto. L'uomo è stato prontamente trasportato in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie dopo l'incidente.

