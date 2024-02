FantaSanremo 2024: Dargen D'Amico in testa sopra La Sad e Bertè

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

La magia del FantaSanremo si è intensificata nella prima serata del 74º Festival di Sanremo, con Dargen D'Amico che ha fatto irruzione al comando della classifica del gioco fantasy. I fan del FantaSanremo, che quest'anno hanno superato i 4 milioni e 200 mila partecipanti, sono rimasti incollati alle loro schermate, ansiosi di scoprire chi avrebbe dominato la scena.

L'atmosfera al Bar Papalina, quartier generale del FantaSanremo e questa settimana trasferitosi nel suggestivo scenario del Forte Santa Tecla gentilmente offerto da Rai Pubblicità, era carica di eccitazione mentre il team del gioco fantasy scrutava attentamente le esibizioni dei cantanti in gara, cercando bonus e malus, e contemporaneamente conduceva dirette su Instagram e TikTok per tenere aggiornati i fan sul punteggio dei loro artisti preferiti.

Classifica FantaSanremo 2024

A dominare la prima serata è stato Dargen D'Amico, regalando ai suoi fan un'enorme gioia con 115 punti totali. Le ragioni del suo trionfo erano molteplici: la sua presenza sul palco e l'incontro con il pubblico hanno fruttato 15 punti ciascuno, mentre un appello commovente per la pace ha aggiunto ulteriori 10 punti. La parentesi affettuosa con Amadeus e il divertente "batti cinque" con Marco Mengoni hanno generato altri 20 punti. La dedica della sua canzone a un caro ha meritato 10 punti, così come il suo impegno dopo l'una e la sua permanenza prolungata sul palco. Piccoli gesti di gentilezza, come donare fiori al direttore d'orchestra, hanno arricchito il suo punteggio, dimostrando che non si tratta solo di talento musicale ma anche di cuore.

Seguono La Sad con 85 punti, grazie anche a un epico momento "scapezzolata" e la leggenda Loredana Bertè con 75 punti, di cui 20 per il piazzamento tra i primi cinque della serata. Mahmood, BigMama e Il Tre non sono stati da meno con 68, 65 e 65 punti rispettivamente, seguiti da Santi Francesi, Diodato e bnkrr44 con 55 punti.

Tra i bonus più utilizzati dai partecipanti al festival per accumulare punti, le "parole di ringraziamento post-esibizione" hanno giocato un ruolo chiave, mentre gli abbracci ad Amadeus hanno suscitato tenerezza nel pubblico. Ma non tutto è stato rose e fiori: alcuni artisti hanno ricevuto dei malus, come la penalità di 5 punti per non essere scesi dalle scale del palco dell'Ariston.

Nonostante le sfide e le tensioni, il FantaSanremo 2024 continua a regalare emozioni e sorprese, tenendo tutti i suoi appassionati con il fiato sospeso per la prossima tappa di questa avvincente competizione fantasy.

