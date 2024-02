Codice stradale: Motocicli 125 in autostrada e tangenziale

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

Un Emendamento che porta cambiamenti significativi nel Codice della Strada italiano.

Un'importante novità attende gli appassionati di due ruote: gli scooter da 125 cc potranno finalmente circolare sulle autostrade e sulle tangenziali grazie all'approvazione di un emendamento presentato dalla Lega al Codice della Strada.

L'emendamento, che è stato accolto con entusiasmo, permette ai motocicli 125 cc di viaggiare su strade a scorrimento veloce, purché il conducente sia maggiorenne. Questo intervento, atteso da anni, allinea l'Italia agli standard europei e semplifica la vita a famiglie e utenti delle due ruote, garantendo maggiore libertà di movimento su percorsi più veloci.

I deputati della Lega, tra cui Elena Maccanti (capogruppo), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti (primo firmatario dell'emendamento) ed Erik Pretto, hanno accolto con favore questa decisione e ora guardano avanti all'approvazione finale in Parlamento per eliminare definitivamente questa anomalia tutta italiana. La strada è finalmente aperta per una maggiore libertà di movimento su due ruote.

