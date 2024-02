Chi è Fred De Palma a Sanremo 2024

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

Con il suo brano "Il cielo non ci vuole", Federico Palana, meglio conosciuto come Fred De Palma, ha inaugurato la seconda serata di Sanremo 2024. Originario della provincia di Cuneo e con 34 anni alle spalle, Fred è molto più di un semplice artista: è considerato il "king" del reggaeton italiano.

Sin dai suoi esordi nel 2008, Fred ha dimostrato una straordinaria attitudine al freestyle, incontrando la cultura hip-hop e abbracciandola con passione. I suoi sforzi lo hanno portato a raggiungere traguardi impressionanti, con ben 28 dischi di Platino e 6 Ori all'attivo.

La sua discografia, che comprende album come "F.D.P." (2012), "BoyFred" (2015), "Hanglover" (2017), "Uebe" (2019) e "PLC tape1" (Pa’ la cultura) del 2022, riflette la sua volontà di mantenere viva la bandiera del reggaeton in Italia, senza dimenticare le sue radici nel rap.

Fred De Palma non si limita a conquistare il pubblico italiano: le sue collaborazioni internazionali con artisti del calibro di Ana Mena, Anitta e Justin Quiles lo hanno reso un nome di riferimento nel panorama latino, portando i suoi singoli al vertice delle classifiche anche all'estero.

Con oltre 4 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, Fred ha raggiunto un livello di successo che pochi artisti italiani hanno mai conosciuto, dimostrando la sua versatilità e il suo carisma sul palcoscenico internazionale.

Ma Fred De Palma non è solo un'icona della musica: con brani come "Adrenalina", si è aperto in modo intimo e personale, condividendo le sue esperienze più profonde e spesso oscure. Il suo percorso artistico è un viaggio che attraversa gioie e dolori, e ogni canzone è un capitolo della sua storia.

Il suo ultimo singolo, "Melodia Criminal", in collaborazione con Ana Mena e prodotto da Takagi e Ketra, è solo l'ultimo successo di una carriera destinata a lasciare un segno indelebile nella storia della musica italiana e internazionale.

