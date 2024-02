Chi è Big Mama a Sanremo 2024: la rapper di Avellino tra i big

Nel panorama dei big del Festival di Sanremo 2024, spicca la presenza di Big Mama, la talentuosa rapper di Avellino che porta il suo rap sul prestigioso palco dell'Ariston con il brano "La rabbia non ti basta". Marianna Mammone, nota con il nome d'arte di Big Mama, festeggerà i suoi 24 anni a marzo e rappresenta una delle promesse più brillanti della scena musicale italiana.

La sua prima esibizione in gara, avvenuta ieri con un'esibizione che si è conclusa con lacrime liberatorie, è stata un momento emozionante per l'artista, che ha vissuto fino al 2019 in un piccolo paese di provincia prima di trasferirsi a Milano. Questo passato nelle terre più tranquille del sud Italia conferisce un tocco di autenticità alla sua musica, mentre la sua vita nella vivace metropoli milanese ha contribuito a plasmare il suo stile unico.

Big Mama: La Voce del Rap Italiano a Sanremo 2024

Big Mama ha attirato l'attenzione già nel 2022, quando è stata scelta come una delle dieci artiste di RADAR Italia, un programma globale di una piattaforma di streaming musicale dedicato a sostenere i talenti emergenti. Il suo debutto discografico con l'album "Next Big Thing" è stato un successo, mostrando il suo carattere forte e la sua determinazione nel superare le sfide della vita.

Oltre alla sua musica, Big Mama si è distinta anche come voce per la body positivity, criticando il bullismo e promuovendo l'accettazione di sé stessi. Il suo impegno sociale si è manifestato anche sul palco del Concertone di Roma, dove ha tenuto un discorso toccante che ha conquistato il pubblico.

Dopo un tour estivo di successo e un'apparizione memorabile come ospite a Sanremo 2023, Big Mama ha continuato a consolidare la sua presenza nella scena musicale con nuovi singoli come "Ma che hit" e "Bloody Mary", dimostrando la sua versatilità e la sua capacità di spaziare tra generi diversi.

Ora, dopo essere apparsa sui cartelloni pubblicitari di Times Square a New York grazie a una collaborazione con una nota piattaforma di streaming musicale, Big Mama si esibisce finalmente sul palco più prestigioso d'Italia, portando con sé tutta la sua autenticità e la sua energia travolgente.

