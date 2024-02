Addio a Maria Fida Moro: Morta a 77 anni la primogenita di Aldo Moro

di Redazione Zazoom - mercoledì 7 febbraio 2024

È con profonda tristezza che oggi salutiamo Maria Fida Moro, la primogenita di Aldo Moro, un'icona della politica italiana. Maria Fida ci ha lasciati questa mattina dopo una coraggiosa battaglia contro una lunga malattia. Aveva 77 anni e era ricoverata in una clinica romana, circondata dall'affetto dei suoi cari.

Maria Fida Moro, primogenita dell'ex presidente del Consiglio, Aldo Moro, tristemente noto per la sua tragica fine per mano delle Brigate Rosse nel 1978, ha avuto una vita politica ricca di sfide e cambiamenti. Nel 1987, ha servito come senatrice con la Democrazia Cristiana, portando avanti le idee e i valori che la sua famiglia ha sempre sostenuto. Tuttavia, la sua fede nei principi la ha portata a seguire una strada indipendente, passando successivamente a Rifondazione Comunista e contribuendo alla nascita di Alleanza Nazionale.

Nel corso degli anni, Maria Fida ha continuato a dimostrare il suo impegno per la società italiana. Nel 2016, ha intrapreso una nuova sfida come capolista di Più Roma-Democratici e Popolari, sostenendo Roberto Giachetti nella sua candidatura per il Comune di Roma. La sua partecipazione attiva e il suo sostegno alle cause in cui credeva sono stati un faro di speranza per molti.

Ma non solo Maria Fida è stata una figura politica di spicco, ma ha anche condiviso la storia e il patrimonio della sua famiglia attraverso il libro "La Casa dei Cento Natali". Questo lavoro testimonia non solo l'eredità politica dei Moro, ma anche il calore e l'amore che permeavano la loro casa.

Oggi, mentre diciamo addio a Maria Fida Moro, non possiamo fare a meno di riconoscere il suo impatto duraturo sulla politica italiana e sulla nostra società nel suo complesso. Il suo spirito vivrà nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e amata, e il suo ricordo continuerà a ispirare generazioni future.

