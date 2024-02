Incidente Luca Zani in bicicletta: testimone chiave nell'indagine legata al caso Pozzolo

di Redazione Zazoom - martedì 6 febbraio 2024

Incidente in montagna: il consigliere comunale coinvolto in una caduta in bicicletta. Luca Zani, consigliere comunale di Biella, è ricoverato in ospedale a Torino a causa di un trauma cervicale e una prognosi di 90 giorni dopo essere stato coinvolto in un incidente mentre praticava mountain bike in montagna. La sua caduta è avvenuta durante un'escursione con altri partecipanti alla festa di Capodanno a Rosazza, dove si è verificato il tragico episodio in cui un colpo di pistola dall'arma del parlamentare di FdI, Emanuele Pozzolo, ha ferito ad una gamba Luca Campana. Secondo quanto ricostruito, Zani avrebbe perso il controllo della bici finendo contro un albero.

Caso Pozzolo, teste chiave in ospedale dopo caduta in bici

Almeno tre persone avrebbero maneggiato l'arma del parlamentare Pozzolo, come indicato dalla perizia del Ris di Parma che ha esaminato l'arma. La procura di Biella, che conduce le indagini sull'accaduto, potrebbe ora decidere se e a chi prelevare il Dna tra i presenti alla festa per confrontare i profili con quelli emersi dall'analisi sull'arma effettuata dai carabinieri.

L'esito dello stub è risultato positivo per il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, come confermato dalla procura di Biella, aggiungendo che tali risultati confermano la prospettazione iniziale degli eventi.

Altre Notizie