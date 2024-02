Fedez, Allarme Enzimi pancreatici: Sbloccato lotto Creon

di Redazione Zazoom - martedì 6 febbraio 2024

Impegno condiviso per affrontare la carenza di Creon e assicurare la continuità terapeutica. Fedez ha sollevato l'allarme sulla carenza di enzimi pancreatici nei giorni scorsi, ma oggi arriva una notizia positiva: è stato annunciato lo sblocco di un lotto di Creon, grazie all'impegno dell'Aifa e dell'azienda produttrice. Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha dichiarato che sono state messe a disposizione ulteriori confezioni del farmaco, in attesa delle forniture future.

Enzimi Pancreatici: Collaborazione per Garantire l'Accesso ai Farmaci

Il tavolo tecnico, presieduto da Gemmato e composto da rappresentanti del ministero della Salute, di Aifa e della filiera farmaceutica, ha lavorato insieme per affrontare le sfide legate all'accesso e alla disponibilità dei farmaci. Gemmato ha sottolineato l'importanza della collaborazione per garantire la continuità terapeutica ai cittadini, con un ruolo cruciale riservato alla corretta informazione ai pazienti.

La discussione odierna non ha evidenziato criticità particolari, ma ha portato a proposte concrete su cui lavorare. Il tavolo si impegnerà a riunirsi mensilmente per continuare questa collaborazione fondamentale e assicurare che tutte le attività necessarie vengano messe in atto per garantire la continuità terapeutica ai cittadini.

