Re Carlo III ha il cancro: l'annuncio di Buckingham Palace, il futuro del trono

di Redazione Zazoom - martedì 6 febbraio 2024

Buckingham Palace annuncia le cure del monarca e si apre il dibattito sul futuro della successione al trono. Buckingham Palace ha confermato che Re Carlo III ha iniziato le cure per il cancro, dopo la recente scoperta durante un ricovero per un intervento alla prostata. Nonostante non siano state fornite dettagli specifici sulla malattia, il re affronterà le terapie con un atteggiamento positivo e continuerà a svolgere il suo ruolo costituzionale, seppur con alcuni adattamenti agli impegni.

La notizia ha suscitato una serie di interrogativi sulla sua salute e sul futuro della monarchia britannica. In caso di una sua eventuale incapacità a regnare, il figlio William, primo nella linea di successione, prenderebbe il suo posto sul trono. Questo evento sarebbe estremamente raro nella storia della monarchia britannica, l'ultima abdicazione risalendo al 1936 con Re Edoardo VIII.

Re Carlo III Affronta il Cancro: Prospettive per la Corona Britannica

Tuttavia, esistono alternative alla abdicazione. Il Regency Act, che disciplina situazioni di emergenza come l'incapacità del re a svolgere i suoi doveri, potrebbe entrare in gioco. Questo atto prevede la nomina di "Counsellors of State" per sostituire il monarca in caso di necessità. Tra i quali, oltre a William, potrebbero figurare la regina Camilla, il principe Harry, il principe Andrea e sua figlia Beatrice.

Il dibattito sulla successione al trono britannico è quindi aperto, con molteplici scenari possibili che dipenderanno dall'evoluzione delle condizioni di salute di Re Carlo III.

