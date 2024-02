Allarme Gas esilarante in Europa: cos'è la droga della risata

di Redazione Zazoom - martedì 6 febbraio 2024

La 'droga della risata': un pericolo crescente in Europa. Il gas esilarante: dalle sue origini mediche all'aumento preoccupante dell'uso ricreativo. Il protossido di azoto, noto anche come gas esilarante, ha suscitato crescente preoccupazione in Europa, come evidenziato dal rapporto dell'Emcdda nel novembre 2022. Sebbene sia stato a lungo impiegato in ambito medico, industriale e scientifico, il suo uso ricreativo ha portato ad un aumento significativo negli ultimi anni, generando allarmi tra gli esperti.

L'abbondanza di piccole cartucce di protossido di azoto, facilmente accessibili e a basso costo, ha contribuito alla sua diffusione tra i giovani, spinti anche dalla percezione di sicurezza del farmaco. Tuttavia, l'aumento dell'uso ha portato anche ad un incremento degli avvelenamenti e dei rischi per la salute.

Le conseguenze dell'utilizzo eccessivo includono danni neurologici irreversibili, ustioni da congelamento e lesioni polmonari, sollevando serie preoccupazioni per la sicurezza pubblica. Paesi come i Paesi Bassi hanno già risposto vietando la vendita e il possesso del gas, evidenziando la necessità di interventi mirati e di ulteriori ricerche per affrontare il problema.

