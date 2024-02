Taylor Swift vince per la quarta volta il Grammy

di Redazione Zazoom - lunedì 5 febbraio 2024

Un trionfo epico alla 66ª edizione degli Oscar della musica coronato da un annuncio sorprendente.





Taylor Swift ha fatto irruzione nella storia dei Grammy vincendo per la quarta volta il prestigioso premio per l'album dell'anno con "Midnights", il suo acclamato lavoro del 2022. L'iconica pop star americana ha lasciato un'impronta indelebile nell'arena musicale, diventando la più decorata di sempre in questo evento. Vestita con un elegante abito lungo bianco da vecchia Hollywood, Swift ha brillato sulla Crypto Arena di Los Angeles, accogliendo l'onore con gratitudine e umiltà.

Quando il suo nome è stato annunciato, Taylor Swift ha dimostrato ancora una volta la sua incredibile umanità, mostrando un attimo di disorientamento prima di salire sul palco per ricevere il "grammofono d'oro" dalle mani della leggendaria Celine Dion. Emozionata e commossa, ha espresso la sua gioia e la sua gratitudine, sottolineando come il riconoscimento sia per lei la conferma del suo amore per la musica e per il suo lavoro.

Taylor Swift: La Regina dei Grammy Conquista la Storia per la Quarta Volta

Swift ha voluto condividere il merito del suo successo anche con il suo produttore, Jack Antonoff, definendolo uno dei suoi "migliori amici" e un "produttore come uno che ne nasce ogni generazione". La loro collaborazione su "Midnights" e altri album ha contribuito in modo significativo al suo trionfo.

Ma la serata dei Grammy non è stata solo una celebrazione delle vittorie di Taylor Swift: le donne hanno dominato la scena. Artisti come Miley Cyrus, Billie Eilish e Karol G hanno ricevuto riconoscimenti meritati, mentre le esibizioni di artiste leggendarie come Sza, Olivia Rodrigo, Joni Mitchell e Tracy Chapman hanno lasciato il pubblico senza fiato.

Taylor Swift ha colto l'occasione per annunciare il suo prossimo album, "The Tortured Poets Department", suscitando l'entusiasmo dei suoi milioni di fan. Con la data di uscita fissata per il 19 aprile, l'annuncio ha mandato in tilt il suo account Instagram, confermando ancora una volta il suo straordinario impatto nel mondo della musica.

