Social in ufficio: le 10 regole per i dipendenti

di Redazione Zazoom - lunedì 5 febbraio 2024

Navigare nei Social senza Rischi: Il Decalogo del Gidp - Hrda per Dipendenti e Aziende.

Il crescente e informale utilizzo dei social media sta influenzando anche il contesto lavorativo, portando a casi giudiziari legati a comportamenti inappropriati e suscitando considerazioni cruciali sulle dinamiche aziendali. In risposta a questa sfida, il Gruppo Intersettoriale Direttori del Personale - Human Resources Directors Association (Gidp - Hrda) ha promosso un incontro focalizzato sul tema "Gestire l’uso dei social network dentro e fuori l’azienda: problematiche e limiti".

Senza una normativa specifica, il dibattito si è concentrato su ipotesi di regolamentazioni interne, cercando di bilanciare la privacy dei dipendenti, il loro diritto all'espressione libera e la tutela legittima degli interessi aziendali. Questo approccio mira a disciplinare aspetti come l'uso dei social durante le ore lavorative, la separazione tra l'immagine aziendale e le opinioni personali dei dipendenti, e il controllo degli strumenti di lavoro come tablet e cellulari.

Social in Ufficio: Le Regole Essenziali per un Utilizzo Responsabile e Sicuro

Secondo gli avvocati Alessandro Daverio e Pasquale Zumbo dello studio legale Daverio&Florio, il mancato rispetto di tali regole può comportare conseguenze serie, con l'interesse principale protetto che è l'immagine e il prestigio aziendale. Sanzioni severe, inclusa la possibilità di licenziamento, possono essere applicate in caso di comportamenti diffamatori, atteggiamenti extra-lavorativi incoerenti con i valori aziendali o negligenze gravi nell'utilizzo e nella frequenza dei social network.

Incoraggiando la consapevolezza dei rischi e delle opportunità legate ai social media, Marina Verderajme, presidente nazionale Gidp/Hrda, sottolinea l'importanza di formazione e codici comportamentali condivisi. Con il supporto dello studio Daverio e Florio, è stato elaborato il 'Decalogo per un corretto uso dei social in azienda', fornendo linee guida pratiche sia per le aziende che per i dipendenti.

Il decalogo include suggerimenti come documentarsi su indicazioni aziendali, mantenere neutralità nelle comunicazioni, evitare la divulgazione di informazioni sensibili, distinguere account personali da quelli professionali, limitare l'uso dei social durante le ore lavorative e sviluppare una consapevolezza critica nell'uso di tali piattaforme. Queste regole mirano a creare un ambiente digitale in cui dipendenti e aziende possano navigare senza rischi e in modo responsabile.

