Previsioni Meteo, tornano pioggia e neve: ecco da quando

di Redazione Zazoom - lunedì 5 febbraio 2024

Dopo Settimane di Sole, Il Clima si Ribella con Precipitazioni in Arrivo.

Dopo un periodo dominato dall'anticiclone Zeus, che ha mantenuto l'Italia al riparo dalle perturbazioni atlantiche, finalmente arriva il cambiamento. Antonio Sanò, fondatore di www.iLMeteo.it, annuncia una svolta climatica dopo settimane di temperature insolitamente miti, inquinamento e siccità, anche sulle montagne, nel cuore dell'inverno.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, il dominio dell'anticiclone dovrebbe concludersi il 9 febbraio, quando una vasta depressione proveniente dal Nord Atlantico porterà una recrudescenza dei fenomeni intensi nel prossimo weekend. La pulsazione di questa depressione, spinta da correnti fredde e instabili di origine polare, guiderà una perturbazione intensa prima verso l'Europa occidentale e successivamente verso l'Italia.

Fine dell'Anticiclone: Il Ritorno di Pioggia e Neve sull'Italia

Il cambiamento sarà avvertito già dalla giornata di martedì 6, con correnti d'aria più umide che porteranno foschie, fitte nebbie e nuvole medio/basse nelle regioni settentrionali e sulle zone tirreniche del Centro. Gli aggiornamenti indicano il ritorno delle precipitazioni nel prossimo weekend, coinvolgendo il Centro-Nord con piogge abbondanti. Nonostante ciò, le temperature rimarranno inizialmente miti, facendo sì che le nevicate interessino quote piuttosto alte.

L'inverno sembra prendere una rivincita dopo una prima parte di stagione anomala e priva di precipitazioni. Nel dettaglio, lunedì 5 sarà in prevalenza soleggiato al nord, con qualche nebbia; al centro cielo nuvoloso, e al sud giornata soleggiata e mite. Martedì 6 vedrà cielo coperto al nord, con nebbie in pianura, e al centro piovaschi in Toscana. Al sud, il bel tempo prevalerà. Mercoledì 7, al nord sarà prevalente il cielo coperto con foschie in pianura e piogge deboli in Liguria; al centro, più nuvole ovunque con piovaschi sull'alta Toscana. Al sud, si registrerà un aumento delle nubi.

La tendenza indica l'avvicinarsi di una perturbazione tra giovedì e venerdì, portando maltempo in estensione dal Nord verso il resto del Paese.

