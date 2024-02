La mamma italiana Pamela Codardini uccisa in Messico: Il marito fu bruciato vivo nel 2013

di Redazione Zazoom - lunedì 5 febbraio 2024

Una mamma italiana vittima di un agguato spietato, la storia di un amore spezzato dalla criminalità organizzata.

Nel cuore delle Valli Centrali dello stato di Oaxaca, la vita di Pamela Codardini, 35 anni, e del suo compagno Juan Yair, 29 anni, è stata tragicamente interrotta da un commando armato. Il 27 gennaio, intorno alle 18:30, la coppia è stata freddata nel loro negozio, Mr Green The Smoke Shop, a Ocotlan de Morelos.

Le vittime di questo atroce omicidio, uccise con proiettili di calibro 223, sono state Pamela e Juan, colpiti senza pietà mentre si trovavano nel loro negozio. Le immagini diffuse mostrano la crudeltà degli assassini, che sembravano voler guardare negli occhi Juan mentre gli sparavano, per poi rendersi conto della presenza di Pamela e eliminarla per evitare testimoni.

La notizia ha raggiunto la famiglia di Pamela in Italia il giorno successivo all'omicidio, portando con sé dolore, shock e preoccupazione per i due bambini piccoli affidati al padre, ex compagno della vittima. La Farnesina ha confermato la tragica notizia, lasciando la famiglia Codardini in lutto.

Brutale Esecuzione di Pamela Codardini e il Compagno Juan Yair

L'autopsia ha svelato ulteriori dettagli scioccanti, indicando l'uso di armi d'assalto e la presenza di una pistola calibro 9 sul luogo del crimine. La perizia balistica sarà cruciale per stabilire il coinvolgimento della pistola nell'agguato.

Il contesto del crimine sembra collegato a una vendetta all'interno della criminalità organizzata. Juan Yair, noto come "El Yayo", era affiliato al cartello Los Medina, guidato da Alberto Jaime, noto come "El Piolin", che si era suicidato lo scorso ottobre per evitare la cattura. La scomparsa misteriosa del cugino di Juan, Armando Jaime, un mese prima, aveva già sollevato sospetti. Il camion di Armando era stato ritrovato con fori di proiettili, e da allora non è stato più visto.

La Procura generale della Repubblica dello stato di Oaxaca ha aperto un fascicolo d'inchiesta, cercando di far luce su questa tragica vicenda che ha spezzato la vita di Pamela, Juan e la loro famiglia.

