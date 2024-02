Concorso Camera dei deputati: record di domande per stipendi fino a 100mila euro

di Redazione Zazoom - lunedì 5 febbraio 2024

L'opportunità di lavoro alla Camera attira un numero record di candidati, ma quali sono i requisiti e le prospettive di carriera?





Il recente concorso indetto dalla Camera dei Deputati per 125 posizioni, di cui 100 assistenti parlamentari e 25 consiglieri, ha generato un'enorme risposta da parte dei candidati. La prospettiva di lavorare a Montecitorio, con stipendi iniziali che possono raggiungere i 100mila euro, ha suscitato un grande interesse tra coloro che aspirano a una carriera nel settore pubblico.

Gli assistenti parlamentari, con un salario iniziale di circa 38 mila euro lordi all'anno, vedono una progressione salariale significativa nel corso degli anni. Dopo dieci anni di servizio, lo stipendio può aumentare fino a 53 mila euro, arrivando a 85 mila euro dopo vent'anni e a 113 mila euro dopo trent'anni. I consiglieri parlamentari, invece, iniziano con circa 70 mila euro lordi all'anno, con la possibilità di guadagnare più di 180 mila euro dopo vent'anni e fino a 240 mila euro dopo trent'anni.

Boom di Domande per i Posti d'Oro alla Camera dei Deputati: Stipendi Fino a 100mila Euro

I requisiti per partecipare ai concorsi variano a seconda della posizione. Gli assistenti parlamentari devono essere cittadini italiani con un'età massima di 40 anni e un diploma di istruzione secondaria, mentre i consiglieri devono avere una laurea e un'età massima di 47 anni. Per coloro che sono già dipendenti della Camera dei Deputati, non vi è limite di età.

Le prove d'esame includono test preselettivi, scritti e orali, con requisiti specifici per ciascuna posizione. Inoltre, i candidati possono scegliere di sostenere una prova orale facoltativa sulla conoscenza di una lingua straniera.

Nonostante la concorrenza sia elevata, questi ruoli offrono opportunità di carriera stabile e prospettive di crescita professionale. Per coloro che ambiscono a una carriera nel settore pubblico, i posti alla Camera dei Deputati rappresentano un'opportunità d'oro.

