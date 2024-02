Tg1: Presidente Zelensky intervistato dal direttore in onda stasera

di Redazione Zazoom - domenica 4 febbraio 2024

Il presidente ucraino rivela le sfide, gli errori e i cambiamenti imminenti, lanciando un appello agli italiani per il sostegno contro Putin. Stasera, in un evento straordinario, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà intervistato dal direttore del Tg1, Gianmarco Chiocci. A due anni dall'inizio del conflitto, Zelensky condividerà il bilancio della guerra, affrontando temi delicati come le difficoltà incontrate, gli errori commessi e i cambiamenti imminenti al vertice del paese.

Volodymyr Zelensky a Tg1: Due Anni di Conflitto, Bilancio e Appello agli Italiani

In un appello diretto agli italiani, il presidente sottolinea l'importanza del sostegno internazionale, avvertendo che Putin potrebbe rappresentare una minaccia non solo per l'Ucraina ma anche per altri paesi, inclusa l'Italia. L'intervista completa andrà in onda stasera dopo il Tg1 delle 20, promettendo uno sguardo approfondito sulla situazione e una prospettiva diretta dal leader ucraino.

