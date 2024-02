Il Cile devastato dagli incendi: 51 vittime

Il Cile è attualmente alle prese con una devastante ondata di incendi boschivi, che ha provocato la perdita di 51 vite umane. La ministra dell'Interno, Carolina Tohá, ha dichiarato che la situazione è particolarmente critica nella regione di Valparaiso, dove gli incendi hanno raggiunto le zone abitate. Tohá ha sottolineato che l'incendio a Valparaiso è il più letale dagli eventi catastrofici del 2010 e ha esortato alla massima attenzione. Attualmente, 11 squadre di esperti medico-legali stanno lavorando instancabilmente per recuperare i corpi nei circa mille edifici distrutti dalle fiamme. Tuttavia, il numero di vittime potrebbe aumentare considerevolmente, secondo le preoccupazioni espresse dalla ministra.

Incendio Criminale a Las Tablas: Una Possibile Origine Dolosa

In particolare, si sta indagando sulla possibilità che l'incendio più grave, quello a Las Tablas, possa essere stato doloso. Tohá ha evidenziato la grave preoccupazione associata a un incendio che, oltre a causare danni devastanti, potrebbe essere stato causato intenzionalmente, rappresentando un'allarme sociale di massima gravità. Come misura precauzionale, è stato vietato il trasporto di combustibili in bidoni. La situazione rimane fluida, e gli sforzi per gestire la crisi sono in corso, con l'intera nazione che segue da vicino gli sviluppi di questa tragica emergenza.

