Carnevale 2024: Consigli della pediatra per il trucco dei bambini

di Redazione Zazoom - domenica 4 febbraio 2024

Il Carnevale è la festa dei travestimenti, un momento di libero accesso al trucco, anche per i più piccoli. Tuttavia, affinché il maquillage sia sicuro e divertente, la pediatra Maya El Hachem, responsabile della Dermatologia presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, offre preziosi consigli per genitori e bambini. Per un trucco sicuro, specialmente quando si tratta di bambini, la pediatra consiglia di scegliere prodotti testati, preferibilmente acquistati in farmacia insieme a una crema idratante specifica per bambini da utilizzare come base. Questa precauzione aiuta a proteggere la delicata pelle dei più piccoli durante il divertimento del Carnevale.

Attenzione alla Pelle: Differenze tra Pelle Sana e Problemi Cutanei

La pediatra sottolinea l'importanza di distinguere tra la pelle sana e quella di un bambino che ha problemi cutanei. In entrambi i casi, è essenziale adottare accorgimenti speciali, poiché anche la pelle sana dei bambini può essere facilmente irritabile. Inoltre, consiglia di limitare la permanenza del trucco a poche ore.

Rimozione del Trucco: Istruzioni per una Cura Adeguata

Prima di applicare il trucco, è fondamentale lavare bene il viso del bambino, asciugarlo delicatamente e applicare una crema idratante specifica per bambini acquistata in farmacia. In caso di prurito o irritazioni, il trucco deve essere rimosso immediatamente per evitare ulteriori complicazioni. Al termine delle celebrazioni, è importante struccare delicatamente il viso del bambino.

Cura della Pelle: Consigli Post-Carnevale per una Pelle Sana

Se la pelle risulta arrossata e irritata, è possibile utilizzare una crema emolliente con effetto antiinfiammatorio. Nel caso di pelle sana e normale, la stessa crema idratante utilizzata come base può essere riapplicata per ripristinare la barriera cutanea. La pediatra incoraggia il gioco con la fantasia per camuffare senza utilizzare troppi prodotti sulla pelle, soprattutto se il bambino ha già una dermatite. In questo caso, basta applicare la crema curativa prescritta, utilizzandola come base del trucco, cercando di rendere l'esperienza il più piacevole possibile per il piccolo.

