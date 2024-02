Previsioni meteo fine settimana: Inusuale Primavera Anticipata

di Redazione Zazoom - sabato 3 febbraio 2024

L'Italia sperimenta un'anticipazione primaverile in questi giorni, con temperature che salgono di 8-10°C in più rispetto alla media stagionale. L'anticiclone Zeus continua a dominare, mantenendo il bel tempo da Nord a Sud. Il meteorologo Mattia Gussoni prevede un ulteriore aumento termico nei prossimi 3 giorni, con il picco atteso per martedì 6 febbraio. Durante questo periodo, la Sicilia potrebbe raggiungere i 25 gradi, con temperature in montagna a 2000 metri che toccheranno i 10 gradi e punte di 22-23°C in Sardegna, mentre Roma si attesterà costantemente tra i 16-17 gradi.

Prospettive per la Settimana: Sole e Cambiamenti in Arrivo

Il clima quasi primaverile continuerà indisturbato fino all'8 febbraio, con poche eccezioni come nebbie notturne o nubi basse nella Val Padana. Domenica, si prevede l'arrivo di venti di Libeccio sul Mar Ligure, portando nuvole e pioviggine in Toscana. Nonostante ciò, il resto del Paese sperimenta temperature in aumento, dando l'impressione di trovarsi nel mese di aprile.

Dal Caldo all'Arrivo dell'Inverno

Nonostante la persistenza dell'anticiclone Zeus nella nuova settimana, si prevede un parziale aumento delle nuvole lungo la fascia tirrenica con possibili pioviggini tra Liguria di Levante e Toscana. Le temperature aumenteranno ulteriormente al Sud, e al Centro-Nord soprattutto in montagna. Tuttavia, il vero cambiamento è atteso a partire da venerdì 9 febbraio, quando precipitazioni diffuse colpiranno il Paese. La neve farà il suo ritorno al Nord oltre i 1500 metri, segnando l'inizio di un ritorno più deciso dell'inverno, con un generale calo termico.

Prospettive Meteo a Breve e Lungo Termine

In sintesi, ci aspettano ancora sei giorni di un clima insolitamente mite, poi si profila un ritorno dell'inverno. Questo cambio climatico si presenta come una risposta alle sfide della siccità, della fusione dei ghiacciai e della neve, e contro un caldo fuori stagione che influisce sugli animali, sulla vegetazione e in parte anche su di noi umani. Le stagioni si fondono in una sequenza di caldi e anomali cambiamenti climatici.

Previsioni per il Weekend: Sole e Pioggia a Vista

Sabato 3

- Al Nord: Soleggiato con possibili nebbie.

- Al Centro: Sole e clima piacevole.

- Al Sud: Tempo soleggiato e mite.

Domenica 4

- Al Nord: Predominantemente soleggiato con nebbie possibili; nubi in Liguria.

- Al Centro: Nubi in Toscana con pioviggine; altrove, sole e clima piacevole.

- Al Sud: Tempo soleggiato e mite.

Lunedì 5

- Al Nord: Predominantemente soleggiato con nebbie possibili; nubi in Liguria e Nordest.

- Al Centro: Pioviggine in Toscana, nubi lungo le coste tirreniche; altrove, tempo soleggiato e mite.

- Al Sud: Tempo soleggiato e mite.

