The Table di Micol Zornella, la vincitrice di 4 ristoranti: Non trovo camerieri e cuochi

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Vincere "4 Ristoranti" è stata una grande vittoria per Micol Zornella e il suo Antica Amelia Bistrot, ma il futuro si è rivelato più complicato di quanto pensasse. Dopo l'entusiasmo iniziale, Micol ha iniziato ad avere dei ripensamenti riguardo al suo ristorante, soprattutto a causa delle difficoltà nel trovare personale.

La Denuncia sullo Stato del Settore

Micol denuncia il difficile stato del settore dopo la pandemia, con molti professionisti che hanno abbandonato il lavoro per trascorrere più tempo con la famiglia. Dopo un periodo di sconforto, Micol ha trovato l'ispirazione per ricominciare con The Table, un progetto che prevede un unico tavolo da 12 posti gestito interamente da lei. The Table offrirà un'esperienza unica con menù fisso, prenotazione online obbligatoria e quattro giorni di apertura settimanale, rappresentando una scommessa coraggiosa per Micol.

