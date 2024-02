Previsioni Meteo weekend: caldo anomalo Candelora 2024

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Il cielo italiano brilla di sole nel giorno della Candelora 2024, ma secondo i saggi proverbi popolari, l'inverno non sembra intenzionato a ritirarsi presto. Antonio Sanò, l'instancabile fondatore di www.iLMeteo.it, ci ricorda l'antica saggezza racchiusa in detti regionali, spesso basati su statistiche discutibili ma ancora seguiti da molti, specialmente nell'agricoltura. "A Trieste, se la Candelora porta pioggia e Bora, l'inverno è finito; se porta sole e vento, l'inverno persiste." Un detto simile risuona anche in Toscana: "Se piove o grandina, siamo fuori dall'inverno." Altrimenti, il freddo è ancora con noi. Queste credenze trovano eco nelle previsioni dei supercalcolatori meteorologici, che suggeriscono un ritorno del freddo a partire dal 9 febbraio.

Il Balletto del Meteo: Tendenze e Anticipazioni

Le previsioni a breve termine indicano temperature leggermente sotto la media al Sud, mentre nel resto d'Italia il cielo sarà principalmente sereno. Sabato 3, il sole sarà protagonista ovunque, accompagnato da una piacevole mitezza, ma con la possibilità di fitte nebbie nella Pianura Padana.

Libeccio in Arrivo: Cambiamenti in Vista per Domenica

Domenica 4, il Libeccio soffierà sul Mar Ligure, portando umidità e nuvole verso Liguria di Levante ed Alta Toscana, con possibilità di pioviggine. Altrove, il meteo rimarrà anticiclonico e soleggiato, con temperature anomale persino in alta montagna.

Dopo un weekend gradevole, secondo i proverbi popolari e le previsioni meteorologiche a lungo termine, l'anticiclone Zeus potrebbe perdere colpi: da venerdì 9 febbraio sono attese piogge e neve al Nord, segnando il ritorno dell'inverno a pieno regime.

Dettagli del Weekend: Uno Sguardo alle Prossime Giornate

Venerdì 2: Al nord, bel tempo con possibili nebbie locali; al centro, sole e clima piacevole; al sud, nuvole più diffuse e vento.

Sabato 3: Al nord, giornata soleggiata con possibili nebbie; al centro, sole e clima piacevole; al sud, giornata soleggiata e mite.

Domenica 4: Al nord, prevalenza di sole con possibili nebbie; in Liguria, presenza di nuvole; al centro, nuvole in Toscana con pioviggine, altrove soleggiato e mite al sud.

Tendenza Futura: Anticiclone Zeus Perde Forza, Arriva la Pioggia

La settimana prossima vedrà un graduale aumento delle nuvole fino a giovedì 8 febbraio, seguito da un probabile cambio di circolazione atmosferica con piogge e nevicate. Il detto triestino sembra destinato a rispettarsi al 100%: "Candelora, sole e vento, dell'inverno siamo dentro."

