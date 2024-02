Morta Adele Ann Zerilli, la mamma Bruce Springsteen

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

La dolce melodia della vita si è conclusa per Adele Ann Zerilli Springsteen, la madre amata del leggendario rocker americano Bruce Springsteen. Questa icona di 98 anni ha lasciato il mondo terreno, e il Boss stesso ha condiviso il triste annuncio attraverso un toccante post su Instagram. Accompagnato da un video commovente in cui madre e figlio danzano al ritmo di 'In The Mood' di Glenn Miller, Bruce ha scritto una dedica indimenticabile: "Adele Springsteen 4 maggio 1925 - 31 gennaio 2024".

La Nascita e le Radici

Originaria del quartiere di Brooklyn, a New York, Adele è cresciuta con il cuore intriso della passione musicale dei suoi genitori italiani, provenienti dalla Campania. Emigrati da Vico Equense, in provincia di Napoli, per cercare una nuova vita nel New Jersey, hanno lasciato un'impronta duratura sulla sua identità.

Un Tributo Musicale e Familiare

A corollario del toccante video, Bruce Springsteen ha intrecciato le memorie della madre nel testo della sua canzone del 1998, 'The Wish'. Un affettuoso ricordo del mattino, della sveglia suonante e del profumo di sua madre mentre si preparava per il lavoro. Un'ode alla sua presenza quotidiana e all'orgoglio che irradiava al ritorno a casa.

Il Legame Indissolubile

Oltre al leggendario musicista, Adele lascia un'eredità di amore composta da due figlie, Pamela e Virginia. Il loro padre, Douglas Springsteen, di origini irlandesi e olandesi, sposato da Adele nel 1948, se ne andò nel 1998. Adele, orgogliosa sostenitrice della musica del figlio, era spesso presente sul palco, ballando con gioia ai concerti di Bruce.

L'Amore per la Danza: Una Passione Inestinguibile

La passione di Adele per la danza è stata un filo conduttore nella sua vita, un'energia che nemmeno la malattia di Alzheimer, che l'ha colpita per gli ultimi 10 anni, è riuscita a spegnere. Bruce ha condiviso il suo amore per il ballo in uno spettacolo a Broadway nel 2021, ricordando quanto la madre adorasse immergersi nel mondo della musica sin dai tempi delle grandi orchestre degli anni '40.

Un Addio Condiviso

Non solo Bruce, ma anche la moglie Patti Scialfa ha commemorato la suocera scomparsa con un toccante post sui social. La famiglia, unita nel dolore, celebra la vita di Adele Ann Zerilli Springsteen, un'artista nella propria giusta, il cui spirito danzante continuerà a risuonare nelle note della musica e nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla.

Altre Notizie