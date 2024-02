Incentivi auto: i modelli da comprare nel 2024

di Redazione Zazoom - venerdì 2 febbraio 2024

Il 2024 vedrà l'entrata in vigore di un nuovo programma di ecoincentivi per auto, ammontante a 950 milioni di euro, di cui 10 milioni ereditati dai fondi del 2023. Questa iniziativa, guidata dal piano Ecobonus, si focalizza sulla sostenibilità ambientale e mira a incentivare la rottamazione del parco auto più vecchio d'Europa, con un'enfasi particolare sulle famiglie a reddito basso.

Ridistribuzione Mirata: Incentivi in Base alle Emissioni

A differenza del passato, la distribuzione degli incentivi si orienta verso un approccio più equo per le diverse tipologie di veicoli. Le auto elettriche, considerate le più "pulite," riceveranno 240 milioni di euro, mentre le ibride plug-in avranno a disposizione 150 milioni. La quota maggiore, pari a 403 milioni, sarà destinata alle auto con emissioni tra 61 e 135 g/km, inclusi full hybrid, mild hybrid e veicoli a benzina o Gpl a basso consumo.

Rottamazione e Sostenibilità: Nuove Direzioni per il Settore Automotive

Il piano "sostiene" la rottamazione delle auto dalla categoria Euro 0 fino alla Euro 5, con un focus sulle Euro 0, 1 e 2. La rottamazione delle Euro 5 è limitata all'acquisto di vetture elettriche o ibride plug-in. La maggiore attenzione a veicoli dal listino più abbordabile riflette un cambiamento di strategia, contrastando l'andamento passato dove le risorse venivano rapidamente esaurite dalle auto elettriche.

Incentivi Differenziati: Premi per la Rottamazione e Sostegno ai Redditi Bassi

Il meccanismo degli incentivi premia chi rottama vetture più inquinanti (Euro 0, 1 e 2) e supporta automobilisti a reddito più basso. Con bonus che variano in base alle emissioni, si prevede un massimo di 13.750 euro per chi rientra in un Isee inferiore a 30.000 euro. Le aziende, ad eccezione dei concessionari auto, dovrebbero poter accedere a questi bonus, con vincoli di proprietà del veicolo che variano tra persone fisiche e giuridiche.

Sostenibilità Estesa: Incentivi per Ciclomotori, Motocicli e Quadricicli

Il piano non trascura il settore dei ciclomotori, motocicli e quadricicli, destinando 35 milioni di euro agli incentivi. L'enfasi maggiore è posta sui veicoli elettrici, con contributi fino al 40% del valore del veicolo per chi opta per la rottamazione.

In uno sforzo ulteriore, il piano contempla la possibilità di incentivare modifiche che rendano più ecologiche le auto già di proprietà, inclusi retrofit con GPL/metano. Questo prospetto conferma un'impegno concreto verso la sostenibilità e l'innovazione nel panorama automobilistico italiano.

