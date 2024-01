Il manager di Chiara Ferragni: Chi è Fabio Damato?

di Redazione Zazoom - martedì 30 gennaio 2024

Il caso "Balocco", che coinvolge Chiara Ferragni insieme a Dolci Preziosi e Trudi, è ora sotto la competenza della procura di Milano, come deciso dal procuratore generale della Cassazione. Questo segna l'inizio ufficiale delle indagini, che potrebbero accelerare nei prossimi giorni con l'ascolto dei primi testimoni. Tuttavia, oltre a Ferragni e Balocco, un altro nome emerge: Fabio Salvatore Maria Damato, il quale sembra essere uscito dai riflettori a seguito di questa vicenda.

Ma chi è realmente Fabio Damato? Formalmente, è il manager della società Tbs Crew, responsabile della comunicazione, nonché di Chiara Ferragni Brand, la linea di moda e accessori della celebre influencer. Iniziò la sua collaborazione con Ferragni ai tempi del blog "The Blonde Salad", guadagnandosi nel tempo la sua fiducia incondizionata. Nel documentario sulla vita di Chiara, lui era definito il suo "braccio destro, sinistro, tutto". Un rapporto quasi simbiotico, che lo ha fatto definire il "marito presentabile" dalle malelingue milanesi.

Si dice che abbia conseguito la laurea presso l'Università Bocconi di Milano nel 2008, trasferendosi in città da giovane per intraprendere la sua carriera nella comunicazione e nella moda. Inizialmente giornalista di moda, Damato divenne una figura di spicco nei settimanali del settore, fino a quando Chiara Ferragni non cambiò completamente la sua vita. Ogni sua parola sembrava diventare legge per l'influencer, un fatto che non andava a genio al marito di Chiara.

Si vocifera di dissapori passati tra Damato e il marito di Chiara, con alcuni che parlano addirittura di una "rissa". Non sorprende, quindi, che lo scorso anno a Sanremo, Damato fosse presente nella villa con l'influencer, mentre Fedez era tenuto a distanza. Dopo lo scandalo del "pandoro-gate", Damato non è stato più visto accanto a Ferragni, e sembra che Fedez abbia insistito perché fosse licenziato. Ora, è coinvolto anche lui nel caso giudiziario che potrebbe cambiare il mondo degli influencer.