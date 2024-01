Sandra Milo morta a 90 anni circondata dall'affetto dei suoi cari

di Redazione Zazoom - lunedì 29 gennaio 2024

Sandra Milo ci ha lasciato, l'amatissima attrice che ha raggiunto il traguardo dei novant'anni nel 2023. La sua dipartita è avvenuta nella tranquillità del suo domicilio, circondata dall'affetto dei suoi cari, come aveva espressamente desiderato, come ha comunicato la sua famiglia. Affettuosamente soprannominata "Sandrocchia" da Federico Fellini, che la considerava una musa, Sandra è stata una delle figure più amate nel panorama cinematografico italiano.

Il collega e amico personale di Sandra Milo, Pierluigi Diaco, condivide il suo dolore: "Sandra è stata per me un'amica sincera e una compagna di viaggio straordinaria. La ringrazio perché mi ha insegnato che qualsiasi momento negativo, persino il più doloroso, può essere affrontato con un sorriso e altruismo. Nel nostro percorso su 'Io e te' e 'Io e te di notte', Sandra è stata una fonte inesauribile di entusiasmo e idee. Era una sostenitrice appassionata degli altri, una donna sempre pronta a mettersi in gioco con umiltà e spirito di squadra."

Diaco ricorda con affetto il contributo di Sandra al gruppo di lavoro, sottolineando il premio David di Donatello alla carriera che ha ricevuto nel 2021, un riconoscimento che ha consacrato la sua grandezza come artista.

Per onorare la memoria di Sandra Milo, l'episodio odierno di BellaMa’ sarà interamente dedicato a lei, con la riproposizione della sua ultima conduzione televisiva, tenutasi l'anno scorso. È un modo affettuoso di celebrare e ricordare l'inestimabile contributo di Sandra Milo al mondo dello spettacolo.