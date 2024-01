Giordania: uccisi 3 soldati americani in un attacco con droni

lunedì 29 gennaio 2024

Tre soldati americani hanno perso la vita e altri 25 sono rimasti feriti in un attacco di droni su una base degli Stati Uniti in Giordania, al confine con la Siria. Il presidente Biden ha promesso di rendere giustizia ai responsabili di questo vile attacco, che accusa i miliziani filo-iraniani. Questo tragico evento aggrava ulteriormente la tensione già alta in Medio Oriente. Nel frattempo, i colloqui a Parigi su una possibile tregua tra Israele e Hamas continuano, ma persistono divergenze significative tra le parti. Anche l'Italia, insieme ad altri Stati, ha sospeso i finanziamenti all'Unrwa dopo che l'agenzia dell'ONU ha licenziato 12 dipendenti per sospetti legami con Hamas nell'attacco del 7 ottobre.