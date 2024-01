Conad richiama i suoi cornetti per presenza materiale estraneo: ecco i lotti da restituire

di Redazione Zazoom - venerdì 26 gennaio 2024

La Conad ha emesso un richiamo per alcuni lotti dei suoi cornetti, annunciando la procedura attraverso una nota ufficiale sul proprio sito. Nella comunicazione, si chiede gentilmente ai clienti di restituire le confezioni interessate presso i punti vendita, in risposta a una segnalazione di presenza di materiale estraneo sulla superficie del prodotto.

La società Conad fornisce dettagli sui lotti soggetti al richiamo:

- Cornetti all'albicocca 300g EAN 8003170046160

- Cornetti classici 240g EAN 8003170004153

- Cornetti con crema al cioccolato 300g EAN 8003170046177

- Cornetti con crema pasticcera 300g EAN 8003170021433

Questi prodotti sono stati realizzati per Conad da FBF S.P.A. La nota afferma che tutti i clienti in possesso di confezioni di tali prodotti sono invitati a riportarle in qualsiasi punto vendita Conad, dove verrà gestita la sostituzione o il rimborso. Nella conclusione della comunicazione, Conad coop. si scusa per l'eventuale disagio causato.