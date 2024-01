Auto con 6 persone a bordo si schianta contro albero: due morti a Roma

di Redazione Zazoom - giovedì 25 gennaio 2024

A Roma, in via Fosso dell'Orsa, si è ve in cui una Smart four four, con a bordo, ha perso il controllo. L'auto si è schiantata contro un albero e successivamente ha urtato un veicolo parcheggiato. Purtroppo,, mentre le altre quattro sono state trasportate in condizioni gravi in vari ospedali della capitale. La Polizia locale di Roma Capitale è intervenuta immediatamente per gestire la situazione. Attualmente, le indagini sono in corso da parte degli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale al fine di comprendere le cause dell'incidente, oltre a identificare le persone coinvolte, poiché prive di documenti.