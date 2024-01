Proposta Pensioni: Super Bonus per chi lascia a 71 Anni, la via per salvare il Sistema Previdenziale

di Redazione Zazoom - lunedì 22 gennaio 2024

La questione pensionistica in Italia potrebbe trovare una possibile soluzione attraverso una proposta innovativa: l'introduzione di un super bonus in busta paga per coloro che decidono di ritirarsi dal lavoro a 71 anni. Attualmente, questa è soltanto una proposta, ma potrebbe rappresentare un modo efficace per stabilizzare i conti del sistema pensionistico italiano.

Il contesto attuale mostra che, sebbene il sistema pensionistico non sia in crisi, potrebbe affrontare difficoltà nei prossimi anni. Il numero di pensionati è in costante aumento, mentre i contributi dei lavoratori, soprattutto dei più giovani con carriere discontinue e stipendi bassi, diminuiscono.

Le spese per la previdenza e l'assistenza sono fondamentali nel bilancio previdenziale italiano. Nel corso degli ultimi dieci anni, la spesa per l'assistenza è cresciuta del 126%, mentre quella per le pensioni solo del 17%. Tuttavia, entrambe le spese confluiscono in un calderone unico quando si valuta l'equilibrio complessivo del sistema.

Pensioni, un super bonus per chi lascia il lavoro a 71 anni

La proposta di introdurre un super bonus in busta paga per chi decide di ritirarsi a 71 anni proviene da Itinerari Previdenziali. Tale iniziativa mira a incoraggiare le persone a rimanere al lavoro più a lungo, contribuendo così a mantenere l'equilibrio del sistema pensionistico. La proposta suggerisce anche di limitare le forme di anticipazione e di bloccare l'anzianità contributiva, con la possibilità di ottenere un Superbonus per coloro che scelgono di continuare a lavorare fino ai 71 anni.

Il Rapporto sul Bilancio Previdenziale italiano sottolinea che, nonostante alcune criticità, il sistema previdenziale si mantiene stabile. Tuttavia, per preservare questo equilibrio, è necessario affrontare il tema dell'età effettiva di pensionamento, attualmente bassa rispetto ad altri paesi europei.

La proposta del super bonus, se implementata, potrebbe rappresentare un passo significativo verso la sostenibilità del sistema previdenziale italiano nei prossimi dieci anni. Tuttavia, resta da vedere come sarà accolta e se sarà adottata nelle future discussioni sulla riforma delle pensioni con i sindacati.