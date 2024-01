Vescovo Influencer: Una nuova prospettiva per promuovere l'ora di Religione a Scuola

di Redazione Zazoom - venerdì 19 gennaio 2024

A Ravenna, il vescovo Lorenzo Ghizzoni, capo della Diocesi, ha adottato un approccio innovativo per promuovere l'ora di religione nelle scuole. Attraverso una lettera indirizzata a genitori e studenti, e con l'utilizzo di Reel sui social, Ghizzoni cerca di aumentare la partecipazione a quest'ora di studio, che quest'anno ha registrato una percentuale inferiore al 70% nella regione.

Il progetto è nato in collaborazione con Simona Scala, direttrice dell'Ufficio scolastico diocesano, ed è stato lanciato in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, con scadenza il 10 febbraio. La percentuale di partecipazione all'ora di religione in alcune città dell'Emilia-Romagna è al di sotto del 70%, con Ravenna che registra il 28,1%.

Monsignor Ghizzoni, intervistato sull'origine del progetto, ha condiviso che l'idea è stata proposta da Simona Scala, e insieme hanno deciso di utilizzare la lettera e i reel sui social come strumenti promozionali.

Riguardo al calo di partecipazione, Ghizzoni ha notato che è più evidente nelle scuole superiori, con una percentuale del 48,5%, mentre nelle scuole medie e elementari la percentuale varia tra il 74,7% e il 79,5%. Ha indicato diversi motivi, tra cui la presenza di studenti stranieri e l'orario dell'ora di religione, spesso piazzata come prima o ultima lezione.

Sull'obbligatorietà dell'ora di religione, Ghizzoni ha spiegato che dal 1986 è diventata facoltativa, con i genitori che possono decidere sulla frequenza. Ha sottolineato l'importanza di questa materia, non solo dal punto di vista religioso ma anche culturale, e ha respinto l'idea che l'insegnamento sia equiparato a un catechismo.

L'iniziativa del vescovo Ghizzoni rappresenta un tentativo di avvicinare gli studenti a questa ora di studio, evidenziandone l'importanza culturale e fornendo una visione diversa rispetto all'equivoco comune sull'insegnamento religioso a scuola.