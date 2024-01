Funerali di Giovanna Pedretti, la Ristoratrice della Polemica: Privacy e Nuovi Dettagli

di Redazione Zazoom - venerdì 19 gennaio 2024

Lunedì alle 10, nella basilica di Sant'Angelo Lodigiano, si terranno i funerali di Giovanna Pedretti, la ristoratrice al centro di una controversia scaturita da una recensione sui social. La donna, trovata senza vita nelle acque del fiume Lambro la scorsa domenica, sarà accompagnata nell'ultimo viaggio da familiari e amici intimi.

Dopo l'autopsia, che ha confermato la causa della morte per annegamento, il corpo di Giovanna è stato restituito alla sua famiglia. Quest'ultima ha espresso il desiderio che i giornalisti rispettino la privacy della cerimonia funebre e non partecipino agli ultimi saluti.

Nel frattempo, le indagini sulla morte di Giovanna Pedretti continuano, affiancate da un secondo filone d'inchiesta sulla controversa recensione pubblicata su Facebook. Nel tentativo di comprendere meglio il contesto, gli investigatori stanno esaminando i commenti passati sulla pizzeria gestita dalla famiglia, rivelando precedenti risposte a tono simili a quelle dell'episodio virale.

Uno degli episodi risalenti al periodo della pandemia evidenzia la risposta decisa di Giovanna a una critica. La pizzeria, presumibilmente gestita da lei, ha replicato a un cliente insoddisfatto: "Caro il mio ragazzo, la sua arroganza nel sedersi al tavolo prenotato da altri, senza chiedere nulla quasi fosse nel soggiorno di casa, senza mostrare il green pass e la scocciatura davanti alle nostre richieste... beh, noi manteniamo le regole anti covid per potere lavorare, se a lei non sta bene, questo non è il locale che fa per lei; quindi, mi permetto di chiederle di andare altrove, da noi troverebbe stesso servizio. Attenzione alle regole anti covid. Grazie e buona serata." Un episodio che, ora più che mai, solleva interrogativi sulla gestione delle critiche e sullo stile di risposta di Giovanna Pedretti.