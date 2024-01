Wanda Nara si confessa: Retroscena bollente sulla prima notte con Icardi

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Wanda Nara ha recentemente rivelato dettagli intimi sulla sua relazione con Mauro Icardi durante un'intervista condotta da sua sorella Zaira nel podcast Rumis. La discussione si è concentrata sulla loro prima notte di passione, avvenuta durante un periodo complicato della vita di Wanda, mentre si stava separando dall'ex marito Maxi Lopez.

Durante l'intervista, Wanda ha condiviso che lei e Mauro erano inizialmente amici. Mentre viveva una crisi con Maxi Lopez, che ancora nessuno sapeva, Wanda e Mauro condividevano un'amicizia che ha gradualmente evoluto. La situazione complessa della separazione si rifletteva anche nella convivenza con Maxi Lopez nella stessa casa, ma dormendo in stanze separate. Wanda ha scherzato sulla situazione del materasso, definendolo "usato da 200 donne" prima di lei, ma affermando che dopo la loro notte insieme, il materasso aveva subito una "distruzione totale".

Wanda ha parlato apertamente del dolore fisico che ha provato il giorno successivo, confessando che non era abituata a dare il massimo e che ha dovuto prendere ibuprofene ogni quattro ore. Ha anche rivelato che, nonostante le difficoltà iniziali, la loro relazione ha avuto una svolta cruciale in quella notte e che se non fosse stata un successo, il corso degli eventi tra lei e Icardi potrebbe essere stato diverso.

Nonostante una crisi nel 2020, Wanda e Icardi sembrano aver superato i momenti difficili, evidenziando una nuova fase positiva nella loro storia d'amore.