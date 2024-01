Mortadella Vegan: Ricette gustose e Gluten-Free con varianti creative

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

La preparazione della mortadella vegan può essere un'esperienza deliziosa e creativa, adatta a tutti, anche a coloro che seguono una dieta gluten-free. Ecco due ricette che uniscono il gusto classico a una versione light e golosa.

Mortadella Vegan Classica con Seitan:

Inizia creando un panetto compatto con farina manitoba, acqua e succo di rape rosse. Dopo il riposo, massaggia la pasta per far emergere il seitan. Aggiungi sale, pepe, paprika dolce, insaporitore per funghi, pistacchi, aglio e cipolla in polvere. Cuoci dolcemente al forno o fai una golosa frittura in padella. Lascia raffreddare prima di affettare e servire.

Mortadella Vegan Gluten-Free con Legumi:

Per una versione gluten-free, frulla riso bollito con un legume a scelta (lenticchie rosse, ceci o fagioli). Aggiungi sale, pepe, paprika affumicata, cipolla in polvere, cumino, miele, olio evo, succo di rapa (opzionale), pistacchi, aglio in polvere, concentrato di pomodoro, amido di mais e origano. Sciogli agar agar, mescola, versa in uno stampo da plumcake e lascia raffreddare. Affetta e gustati questa variante creativa.

Queste ricette si adattano a diverse preferenze alimentari, garantendo sapori deliziosi e privi di ingredienti di origine animale.