Mangiare sano nel 2024: 15 alimenti da evitare secondo i nutrizionisti

di Redazione Zazoom - mercoledì 17 gennaio 2024

Le vacanze natalizie sono ormai un ricordo, e molti di noi si stanno concentrando su una dieta più sana per l'anno nuovo. Per aiutarti a rimanere in forma e mantenere una buona salute, nutrizionisti di tutto il mondo hanno individuato i 15 cibi che è meglio evitare. Scopriamo insieme le loro raccomandazioni.

Mangiare sano: 15 cibi da evitare secondo i nutrizionisti

1. Bevande a Base di Caffè Miscelato:

Evita le bevande a base di caffè miscelato, poiché possono contenere fino a 81 grammi di zucchero, contribuendo all'aumento di insulina e grasso addominale.

2. Pancetta:

La pancetta, ricca del 68% di calorie provenienti dai grassi, di cui la metà è di tipo saturo, dovrebbe essere limitata per mantenere una dieta equilibrata.

3. Germogli Coltivati Commercialmente:

I germogli coltivati commercialmente potrebbero essere soggetti a contaminazioni batteriche, rendendoli meno salutari secondo gli esperti.

4. Cioccolato al Latte:

Il cioccolato al latte, con il suo alto contenuto di zuccheri aggiunti, è da evitare. Preferisci il cioccolato fondente per ottenere benefici salutari.

5. Manzo al Sangue:

Consumare carne cruda o poco cotta può portare a rischi sanitari. Assicurati che la carne sia cotta a una temperatura interna sicura.

6. Pretzels:

I pretzels, privi di sostanze nutritive benefiche, possono essere una fonte vuota di calorie, da limitare nella tua dieta quotidiana.

7. Gelato al Latte di Cocco:

Il gelato al latte di cocco potrebbe non solo mancare di sapore ma anche di benefici per la salute, secondo gli esperti.

8. Corn Dog:

I corn dog, ricchi di sciroppo di mais, nitrati e grassi, sono da evitare per mantenere una dieta equilibrata.

9. Mortadella:

La mortadella, con il suo alto contenuto di sodio, dovrebbe essere consumata con moderazione per preservare la salute.

10. Bibite Dietetiche:

Le bibite dietetiche, ricche di ingredienti artificiali, potrebbero non apportare benefici reali. L'acqua e le bevande a base vegetale sono preferibili.

11. Ciambelle:

Scegliere una colazione equilibrata con uova, frutta, cereali integrali e yogurt è migliore rispetto a iniziare la giornata con ciambelle ricche di zuccheri e grassi.

12. Ostriche Crude:

Le ostriche crude possono essere viscide e portare a rischi per la salute, rendendole una scelta meno consigliata.

13. Burro di Arachidi a Ridotto Contenuto di Grassi:

Il burro di arachidi a ridotto contenuto di grassi può contenere più zucchero rispetto alla sua controparte normale, scegliendo quello naturale è una scelta migliore.

14. Torte Snack Preconfezionate:

Evita merendine e torte snack preconfezionate che spesso contengono ingredienti artificiali e grassi poco salutari.

15. Latticini a Basso Contenuto di Grassi:

I condimenti montati senza grassi potrebbero contenere ingredienti artificiali e mancare del gusto genuino dei latticini. Preferisci alternative più naturali come la panna montata fresca o lo yogurt greco.

Seguire una dieta equilibrata e consapevole è fondamentale per mantenere la salute e il benessere.