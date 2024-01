Morte Anna Bellisario: Tragedia legata a un tiramisù vegano con mascarpone

di Redazione Zazoom - martedì 16 gennaio 2024

Una tragedia dopo aver mangiato un tiramisù vegano, la Procura ha confermato la presenza di mascarpone, risultando fatale per una vittima gravemente allergica al latte. L'indagine ha rivelato che la quantità di caseine nel dolce indicava la presenza di mascarpone come ingrediente, non come contaminante casuale.

Gli inquirenti hanno scoperto criticità nelle procedure produttive della Glg srl, azienda produttrice del "Tiramisun". Le indagini hanno portato a evidenziare problemi nella formazione del personale, nella prevenzione dei pericoli e nella gestione delle procedure produttive. Le responsabilità inizialmente attribuite a chi gestiva il fast food dove la vittima ha consumato il dolce sono state escluse, concentrandosi invece sulla Glg srl.

Morta per un tiramisù vegano: Nel dolce c'era mascarpone

Il procuratore di Milano, Marcello Viola, ha dichiarato che la causa del decesso di Anna Bellisario è da attribuire all'errato utilizzo di mascarpone nella produzione della crema destinata al tiramisù vegano. In risposta, è stata emessa una misura interdittiva di divieto temporaneo di attività imprenditoriale per un anno nei confronti di due responsabili della Glg srl, madre e figlio.