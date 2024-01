Sven-Goran Eriksson annuncia battaglia contro cancro terminale: Un anno di vita al massimo

di Redazione Zazoom - giovedì 11 gennaio 2024

In una toccante intervista a una radio svedese, l'ex allenatore di Roma, Fiorentina e Lazio, Sven-Goran Eriksson, ha condiviso la dolorosa notizia del suo cancro allo stato terminale, dichiarando di avere al massimo un anno di vita. Il 75enne, noto anche in Italia per aver guidato la Lazio alla storica vittoria dello Scudetto nel 2000, ha affrontato apertamente la sua situazione di salute.

Con serenità, Eriksson ha rivelato: "Tutti capiscono che ho una malattia che non è buona. Tutti immaginano che sia un cancro e lo è. Ma devo combattere il più a lungo possibile. Forse nella migliore delle ipotesi mi resta un anno, nella peggiore delle ipotesi anche meno. O nel migliore dei casi, suppongo anche di più." Ha espresso la difficoltà di ottenere certezze dai medici, sottolineando la necessità di non farsi ossessionare dai dettagli temporali e di mantenere uno spirito combattivo.

Durante l'intervista alla stazione radiofonica P1, Eriksson ha sottolineato la sua decisione di affrontare la situazione con ottimismo: "È facile finire in quella posizione. Invece no, bisogna guardare i lati positivi delle cose e non seppellirsi, perché questa è ovviamente la cosa peggiore di tutte."

Ricordato per la sua leadership nella conquista dello Scudetto con la Lazio e il ruolo di Ct dell'Inghilterra dal 2001 al 2006, Eriksson ha affrontato già 11 mesi fa problemi di salute che lo hanno portato alle dimissioni dal ruolo di direttore sportivo del club svedese Karlstad Fotboll. La sua storia continua ad ispirare, con il desiderio di affrontare la sfida con determinazione e positività.