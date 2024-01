Super Bowl 2024: Usher e altri artisti pronti ad esibirsi nell'Halftime Show

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

La prossima edizione del Super Bowl promette uno spettacolo memorabile durante l'Halftime, con la partecipazione del talentuoso cantante Usher e altri artisti ancora da definire.

Il Cammino di Usher nel Mondo della Musica

Usher, nativo di Dallas, Texas, ha raggiunto il picco della sua notorietà nella seconda metà degli Anni Novanta, introducendo una nuova era per il genere R&B con album di successo come My Way e 8701. Con oltre 60 milioni di copie vendute nell'ultimo decennio, ha conquistato ben 8 Grammy Awards, toccando l'apice della sua carriera nel 2004 con l'album Confessions, che ha venduto 10 milioni di copie e lo ha consacrato come uno degli artisti più influenti nel mondo del rhythm and blues.

La Scelta di Usher per l'Halftime Show

Usher, co-fondatore della Raymond-Braun Media Group insieme a Scooter Braun, è noto non solo per il suo contributo alla musica, ma anche per le sue collaborazioni di successo con artisti come Pitbull, Lil Jon, e Ludacris. Con canzoni di successo come DJ Got Us Fallin' in Love e Yeah!, ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100. L'annuncio della sua partecipazione all'Halftime Show è stato accolto con entusiasmo, soprattutto dopo la presentazione del suo nono album in studio, Coming Home, prevista pochi giorni prima dell'evento.

Le Aspettative per lo Spettacolo

Usher ha dichiarato: "È un onore di una vita poter finalmente avere una performance al Super Bowl. Non vedo l’ora di portare al mondo uno spettacolo diverso da qualsiasi altra cosa abbiano mai visto prima da me". Gli organizzatori, entusiasti di questa scelta, stanno ancora definendo la lista completa degli artisti che si uniranno a lui durante l'esibizione. L'attenzione del pubblico è alle stelle, e la performance promette di essere unica e indimenticabile.