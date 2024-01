EA Sports FC 24: Aggiornamenti Live sulla Manutenzione dei Server e Aggiornamenti per Ultimate Team

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

In diverse occasioni, Electronic Arts si impegna in azioni di manutenzione pianificate o straordinarie per ottimizzare le performance dei server che supportano il popolare gioco di calcio virtuale, EA Sports FC 24, e la sua celebre modalità Ultimate Team.

Con questo articolo, ci proponiamo di fornirvi aggiornamenti tempestivi su tutte le attività di manutenzione in corso o eventuali interruzioni improvvisi dei server durante l'intera stagione di EA Sports FC.

Aggiornamento del 10 Gennaio 2023

Electronic Arts ha comunicato ufficialmente la programmazione di una sessione di manutenzione il 10 Gennaio, prevista dalle ore 8:00 alle ore 11:00. Durante questo periodo, i server di EA Sports FC 24 e la modalità Ultimate Team non saranno accessibili. Importante notare che la creazione di partite sarà disabilitata 30 minuti prima dell'inizio della manutenzione. Vi terremo aggiornati con nuove informazioni non appena saranno disponibili.