India: Arrestata l'A.D. di una Startup AI, Trovato il Cadavere del Figlio di 4 Anni in Valigia

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

In India, Suchana Seth, a.d. di una startup AI conosciuta per guidare The Mindful AI Lab a Bangalore, è stata arrestata con l'accusa di omicidio dopo la macabra scoperta del cadavere del suo figlio di 4 anni, rinvenuto all'interno delle sue valigie. La tragica vicenda si è verificata mentre la donna tornava in taxi dal vicino Stato di Goa, quando la polizia dello Stato di Karnataka ha effettuato un controllo e ha fatto la sconvolgente scoperta durante l'ispezione dei bagagli.