Budino Salutare ai Semi di Chia: Una Delizia Vegana da Provare!

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Il budino ai semi di chia è una deliziosa opzione sana, leggera e veloce da preparare, perfetta per una colazione golosa o come dessert dopo un pasto. Questa ricetta vegana è un ottimo alleato per mantenere la forma senza rinunciare al piacere del gusto.

I semi di chia offrono un'alternativa vegetale ricca di acidi grassi omega-3, noti per la loro capacità di proteggere dalle malattie degenerative. Ricchi di fibre, dal sapore delicato, i semi di chia saziano rapidamente e contribuiscono a pulire l'apparato digerente.

Ecco come preparare questa gustosa variante di budino ai semi di chia in versione vegan:

1. In una ciotola capiente, mettere i semi di chia e la cannella in polvere. Aggiungere gradualmente il latte di mandorle o un'alternativa, versandolo lentamente e mescolando costantemente con una frusta.

2. Aggiungere il miele e mescolare bene fino a ottenere un composto omogeneo.

3. Coprire con pellicola trasparente e mettere in frigorifero per 4-5 ore o durante tutta la notte, consentendo al budino di rassodarsi.

4. Una volta pronto, distribuire il budino in due coppette, creando uno strato sul fondo, e aggiungere lo yogurt greco.

Per servire il budino ai semi di chia, lavare con cura le fragole, scartando quelle guaste, e disporle sulle coppette di budino. Aggiungere una fogliolina di menta per una decorazione fresca e raffinata.

Se desideri un tocco di eleganza, puoi utilizzare uno stampo sagomato, rovesciandolo su un piatto da portata una volta che il budino si è rassodato, per presentarlo come un delizioso dessert.