Allarme influenza suina a Vicenza: due vittime e appello urgente all'Asl per la vaccinazione

di Redazione Zazoom - mercoledì 10 gennaio 2024

Nella città di Vicenza, si sono verificate due tragiche perdite a causa del virus A H1N1, noto come influenza suina. Un uomo di 55 anni è deceduto domenica 7 gennaio, seguito da un paziente di 47 anni il giorno successivo, entrambi a causa della stessa malattia in condizioni critiche. Attualmente, tre pazienti, inclusa una donna in gravi condizioni, sono ricoverati in terapia intensiva per le complicanze, come la polmonite interstiziale.

L'Asl di Vicenza rivolge un accorato appello affinché le persone si vaccinino al più presto possibile. Il virus, simile all'influenza, può essere prevenuto grazie al vaccino antinfluenzale disponibile in questa stagione. La comunità è fortemente incoraggiata a proteggersi e adottare misure preventive per evitare la diffusione del virus.