Taylor Swift fa la storia: Il suo docufilm 'The Eras Tour' diventa il film-concerto più redditizio di sempre

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Taylor Swift inizia il 2024 conquistando un altro record epocale. Il suo docufilm, "Taylor Swift: The Eras Tour," uscito il 13 ottobre, ha appena raggiunto il primato come il film-concerto di maggior incasso nella storia, accumulando oltre 261,6 milioni di dollari a livello globale. Questo risultato supera il precedente detentore del record, "This Is It" di Michael Jackson, che nel 2009 aveva incassato 261,2 milioni di dollari in tutto il mondo.

Gran parte del successo del film può essere attribuito al suo straordinario weekend di apertura. Nel mese di ottobre, "The Eras Tour" ha incassato 92,8 milioni di dollari in Nord America e 30,7 milioni di dollari internazionalmente, raggiungendo un totale di 123,5 milioni di dollari e stabilendo così il record per il miglior inizio di sempre per un film-concerto. Inoltre, ha superato il precedente detentore del record di debutto, "Justin Bieber: Never Say Never" del 2011, che aveva guadagnato 73 milioni di dollari nello stesso periodo.

Questo straordinario traguardo arriva mentre il The Eras Tour approda in Cina, raccogliendo un totale di 8,7 milioni di dollari dopo il suo debutto il 31 dicembre. La Swift mania continua a crescere, e la popstar ha in programma di riprendere il suo tour il 7 febbraio con quattro notti al Tokyo Dome in Giappone. Il tour si estenderà per tutto l'anno, concludendosi a Vancouver, in Canada, nel dicembre successivo.