Pietro Castellitto svela il suo rapporto ambivalente con il cinema durante l'intervista a Domenica In

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Sergio e Pietro Castellitto fanno il loro debutto televisivo insieme nel salotto di Mara Venier a Domenica In. Durante l'intervista, la conduttrice chiede a Pietro quando ha scoperto la sua passione per il cinema. La risposta dell'attore rivela un rapporto ambivalente con il settimo arte.

"Ho cercato in tutti i modi di evitare il cinema," confessa Pietro Castellitto. "Quando sei piccolo, le tue fascinazioni sono diverse da ciò che incontri quotidianamente, quindi non avevo alcuna attrazione per il cinema."

Poi, con un tono riflessivo, Pietro aggiunge: "Il cinema è un'arte che abbraccia tutto, e io credo nella vitalità. La vocazione è il mezzo che scegli per sentirti vivo. Quando ho capito che, tutto sommato, poteva essere la mia strada, sono tornato con una consapevolezza diversa."

Nel corso della puntata di Domenica In, condotta da Mara Venier, Sergio e Pietro Castellitto condividono dettagli sulla loro carriera e vita privata, offrendo anche anticipazioni sul film "Enea," diretto da Pietro e in uscita il 11 gennaio. La puntata, disponibile su raiplay.it, presenta anche performance musicali di Mario Biondi e Alberto Urso. In studio, l'attrice Jasmine Trinca presenta la serie tv "La storia," basata sull'omonimo romanzo di Elsa Morante, diretta da Francesca Archibugi e in onda su Rai1 dal 8 gennaio.