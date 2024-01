Gossip ai Golden Globes: Taylor Swift e Selena Gomez rivelano il rifiuto di una foto da parte di Kylie Jenner a Timothée Chalamet

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

Nella vibrante atmosfera dei Golden Globes di Los Angeles, Taylor Swift, eletta "Persona dell'Anno," e Selena Gomez, candidata con "Only Murder in the Buildings," hanno reso la serata indimenticabile. Tra risate e chiacchiere, l'intrattenimento è andato ben oltre il mondo cinematografico e televisivo, coinvolgendo anche la musica e gli influencer.

Il momento saliente è avvenuto durante una pausa dalla cerimonia dei premi, quando Taylor Swift conversava animatamente con i collaboratori del suo evento "The Eras Tour." Selena Gomez si unì con un'espressione sorpresa, pronta a condividere un'aneddoto intrigante. Secondo quanto letto sulle labbra di Taylor, sembra che Kylie Jenner avesse rifiutato di consentire una foto a Timothée Chalamet, provocando un momento di sconcerto.

Il gossip si è scatenato, dando spazio a domande sul motivo di tale rifiuto. È Kylie gelosa di Selena, o c'è un legame con l'amicizia tra Selena e Hailey Bieber? Tuttavia, le immagini di Selena e Hailey abbracciate in un evento a Los Angeles suggeriscono un'armonia tra di loro.

Va notato che Selena e Timothée avevano già collaborato sul set di "Un giorno di pioggia a New York," rendendo la richiesta di Taylor innocua. Nonostante il piccolo contrattempo, la serata dei Golden Globes ha visto Kylie Jenner e Timothée Chalamet inseparabili, scambiandosi affettuosi gesti e baci. Selena Gomez sembra non aver preso troppo male il rifiuto, accogliendolo come una nuova aggiunta al loro repertorio di gossip da condividere con Taylor Swift.