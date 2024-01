Carol Alt, Modella Iconica a 63 Anni, Svela il Suo Segreto di Bellezza e Abitudini Alimentari

di Redazione Zazoom - martedì 9 gennaio 2024

La modella americana di 63 anni, Carol Alt, nota anche in Italia, ha condiviso i suoi segreti per mantenere un aspetto giovane e in forma, superati i sessant'anni.

Carol ha sottolineato l'importanza delle sue abitudini di sonno per preservare la sua gioventù. Ha rivelato al Daily Mail: "Mi accorgo che divento più affamata quando sono stanca."

Consigliando contro il "mangiare troppo", ha enfatizzato l'importanza dell'allenamento quotidiano per tenere sotto controllo la fame. Ha suggerito di non privarsi del cibo, ma di optare per opzioni salutari, mangiando quantità moderate per apprezzare il sapore senza eccedere.

Nonostante la sua attenzione alla salute, Carol ha ammesso di godersi degli snack quando è in movimento: "Quando vado a casa di amici, porto sempre qualcosa che so di poter mangiare, così posso condividere il pasto con tutti gli altri." Le crudité, come carote, broccoli, cavolfiori e cetrioli, sono le sue scelte perfette per uno stile di vita sano e pratico.

Carol ha anche parlato del suo approccio alla vita, sottolineando che non teme il rifiuto. Ha notato che l'età non dovrebbe essere vista come un limite, e ha citato esempi come i Kardashian che hanno costruito un impero globale percorrendo nuove strade.

Ricordando che è stata rifiutata molte volte, ha enfatizzato l'importanza di trovare nuove strade per raggiungere gli obiettivi. Carol ha concluso sottolineando che la chiave della vita è esplorare costantemente il nuovo e l'inesplorato, poiché questo contribuisce a mantenere giovane lo spirito.