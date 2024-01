Unionistas-Villarreal: Interrotta la Partita e le Scommesse Sospese a Causa di Problemi Tecnici

di Redazione Zazoom - lunedì 8 gennaio 2024

Ai sedicesimi di Copa del Rey, l'attesa sfida tra Unionistas e Villarreal si è trasformata in una situazione insolita: il match è stato interrotto e successivamente abbandonato a fine secondo tempo a causa di un problema tecnico riguardante l'illuminazione dello stadio. La squadra della terza divisione iberica e il Villarreal hanno dovuto rinunciare a concludere l'incontro a causa di questo inconveniente, ma come verranno gestite le scommesse?

In seguito al malfunzionamento delle luci, la partita non sarà conclusa oggi, generando incertezza per gli scommettitori. Nonostante ciò, il regolamento sulle scommesse rimane invariato: se la partita non sarà recuperata entro 72 ore, la quota del match sarà considerata nulla, equiparata a 1, e la vincita sarà pari alla posta giocata. Nel caso di scommesse multiple che includono questa partita, questa verrà semplicemente cancellata.

È importante notare che le scommesse già chiuse, come ad esempio quelle relative a eventi specifici come over 1.5, o qualsiasi altra giocata già conclusa, saranno regolarmente pagate, mantenendo l'integrità delle scommesse precedenti alla sospensione della partita.