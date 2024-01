Sergio Rossi e Evangelie Smyrniotaki: Nuovi Percorsi Creativi dopo la Fine della Collaborazione

di Redazione Zazoom - lunedì 8 gennaio 2024

Evangelie Smyrniotaki ha ufficialmente lasciato la posizione di direttrice creativa presso Sergio Rossi, rinomato brand italiano di calzature di lusso. L'annuncio è stato fatto attraverso una nota congiunta, sottolineando la conclusione naturale e amichevole del suo contratto con l'azienda.

Dal suo ingresso nell'organizzazione a gennaio 2022, Smyrniotaki ha svolto un ruolo chiave nello sviluppo della strategia globale di immagine del marchio e nella ridefinizione dell'identità di Sergio Rossi. Questo coinvolgeva la supervisione delle campagne pubblicitarie, la creazione di contenuti, e la presentazione di due apprezzate capsule collection "Evangelie Smyrniotaki x Sergio Rossi".

Sergio Rossi ha espresso la sua gratitudine per la collaborazione con Smyrniotaki, definendola un privilegio e sottolineando il suo talento nel plasmare l'immagine del marchio mantenendo intatto il suo DNA e creando una nuova estetica. Nonostante la fine della collaborazione formale, l'azienda ha assicurato che Evangelie Smyrniotaki rimarrà sempre parte della famiglia Sergio Rossi.

L'azienda, facente parte del Gruppo Lanvin, ha una vasta rete di distribuzione globale con 63 boutique situate in luoghi di lusso in Emea, Giappone, Corea e Cina. Situata a San Mauro Pascoli, in una regione italiana con una solida tradizione calzaturiera, l'azienda è pronta ad affrontare significativi aumenti di produzione, dalla fase di progettazione al prodotto finito.

A dicembre dell'anno scorso, Sergio Rossi ha annunciato la nomina di Helen Wright come CEO globale. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore della moda di lusso e lifestyle, Wright porterà avanti la trasformazione strategica, definendo e guidando la strategia globale del marchio. Concentrandosi su diversi aspetti chiave, tra cui le collezioni, la distribuzione, la visibilità del marchio e la strategia commerciale in mercati cruciali, come Nord America, Emirati Arabi, Giappone e Cina.