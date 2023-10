Attrice hard Mia Split si toglie la vita a 23 anni, Rocco Siffredi : rimarrai per sempre nel mio cuore

di Redazione Zazoom - martedì 31 ottobre 2023

La tragica notizia della presunta morte di Mia Split, una modella e attrice di film per adulti di origini russe, ha suscitato profondo dolore. La giovane aveva appena 23 anni, nata il 21 settembre 2000. Rocco Siffredi, attore ed icone del settore, con cui aveva collaborato in passato, ha annunciato il suo presunto suicidio tramite un post sui social, ricordando la sensibilità, l'eleganza e la dolcezza uniche di Mia.

Siffredi ha condiviso il suo rispetto per la decisione della giovane, anche se difficile da accettare, e l'ha commemorata come una persona di cui il mondo aveva bisogno. Nel post, ha espresso il dolore personale e ha assicurato che Mia rimarrà per sempre nei cuori di coloro che l'hanno conosciuta e apprezzata nella squadra Siffredi.

La dinamica esatta della morte della giovane non è ancora chiara, generando un'ondata di messaggi di cordoglio sui suoi profili social. L'ultimo post di Mia risale al 20 ottobre, appena due settimane prima del presunto tragico evento. In quella foto, l'attrice appariva felice e sorridente, rendendo la notizia della sua morte ancor più scioccante per amici e fan.

Mia, an uncommon sensitivity, a rare elegance and sweetness, this world needed people like you. It was very painful for those who knew and appreciated you like me to know that you decided so abruptly to leave but I respect it even if it does. bad and know that you will remain forever in my heart and that of the Siffredi team who have always loved you.