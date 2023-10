Samira Lui e le polemiche : eliminata dal Grande Fratello

di Redazione Zazoom - venerdì 20 ottobre 2023

La partecipante recentemente eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 19 ottobre è Samira Lui, la stessa concorrente che aveva attirato l'attenzione nelle ore precedenti all'episodio a causa del manifesto dell'evento di Napoli, il quale sembrava suggerire la sua presenza il prossimo 29 ottobre. Sorprendentemente, Samira Lui è stata eliminata nonostante le speculazioni sulla sua partecipazione futura. La modella, parte di questa nuova edizione del reality che vede una miscela di personaggi noti e sconosciuti, è stata costretta a abbandonare il gioco, trovandosi tra i concorrenti in nomination nell'ultima puntata.

Samira è stata eliminata con il 15% dei voti, mentre gli altri concorrenti rimasti sono Valentina con il 34%, Grecia con il 33% e Rosy con il 18%. Dopo la notizia della sua eliminazione, Samira è rimasta nella Superled e, visibilmente commossa, ha abbracciato Giuseppe. La sua eliminazione è stata oggetto di discussione perché, secondo le locandine pubblicitarie, era prevista come ospite alla fiera Tutto Sposi Fiera a Napoli dal 26 al 29 ottobre. La modella sarebbe stata coinvolta in una sfilata proprio il 29 ottobre, come indicato nei manifesti pubblicitari. Questa informazione ha sollevato domande tra i fan del Grande Fratello, poiché l'eliminazione ufficiale di Samira dalla casa non era ancora stata annunciata, ma è poi avvenuta nelle ore successive.

Le polemiche su Samira Lui

Di fronte alle speculazioni riguardo a una possibile combinazione da parte degli autori e del programma per gestire gli impegni di Samira Lui, la modella ha pubblicato un annuncio sulla sua pagina Instagram, specificando chiaramente che la sua presenza riguardava esclusivamente la locandina dell'evento fieristico e che non era prevista la sua partecipazione effettiva. Il messaggio nelle storie del profilo ufficiale di Samira recitava: "Qualsiasi notizia sulla programmata eliminazione di Samira al fine di partecipare ad una sfilata è completamente falsa. Il brand sfilerà la collezione di cui Samira è testimonial." Ora, resta da vedere se Samira Lui, una volta libera da impegni, parteciperà o meno all'evento Tutto Sposi.