Incidente Nola-Villa Literno : tir invade l'altra corsia e un'auto si schianta

di Redazione Zazoom - lunedì 16 ottobre 2023

Questa mattina, sulla SS7 bis (Nola-Villa Literno) nei pressi di Acerra, si sono verificati momenti di paura a causa di un incidente stradale. Un imponente autoarticolato ha abbattuto il guardrail invadendo la corsia opposta, e durante il tentativo di frenare, un'auto è entrata in collisione con il mezzo. Ci sono segnalazioni di persone ferite.

Le circostanze esatte dell'incidente restano al momento poco chiare. Dalla prima ricostruzione emerge che il conducente del camion potrebbe aver perso il controllo del mezzo pesante, causando l'abbattimento del guardrail che divide le due corsie e l'invasione della carreggiata opposta.

Un automobilista a bordo di un'Alfa Romeo ha impattato contro l'autoarticolato, finendo sotto il rimorchio. Allo stato attuale, non è chiaro se altre auto provenienti dalla direzione opposta siano coinvolte nell'incidente.

Le cause dell'incidente sono ancora da determinare. Potrebbe trattarsi di un malore da parte del conducente del camion o di una manovra improvvisa per evitare una collisione con un altro veicolo. Le condizioni dell'asfalto, rese scivolose dalla pioggia intensa, potrebbero essere state un fattore determinante. La situazione ha causato gravi disagi al traffico in entrambe le direzioni.